Билеты на поезда в Польшу: когда открывается продажа и где их купить

Из Украины в Польшу ежедневно курсируют прямые поезда из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья и Черновцов. Билеты на эти рейсы можно приобрести онлайн или в кассах.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Продажа билетов на поезда в Польшу и в обратном направлении открывается за 20 суток до даты отправления в 9:00. В компании обращают внимание на то, что иногда продажа может быть временно закрыта из-за корректировки графика.
Где купить билеты:
Вот полный список поездов, соединяющих украинские города с польскими:
С мая 2025 года Укрзализныця ввела новый формат электронного билета для поездок в Польшу. Новый бланк действует на все рейсы с 14 мая. Он удобен в использовании и соответствует международным стандартам.
Ранее такие бланки были внедрены для направлений в Австрию, Венгрию и Словакию.
Рейсы часто высокозагруженные, особенно летом - старайтесь купить билеты сразу после открытия продаж.
На границе осуществляют паспортный контроль.
Стоимость зависит от маршрута, класса вагона и даты выезда.
Напомним, что в приложении "Укрзализныци" доступна функция автоматического мониторинга и выкупа билетов. Пассажиры могут отслеживать наличие мест по маршруту или конкретному рейсу, а также настроить автоматическую покупку билетов. Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис" и оплатить заказ заранее. Функция не работает для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и Киев - Вена, но доступны оповещения о старте продаж.
Также РБК-Украина рассказывало, что во время пересечения границы с Польшей действуют жесткие таможенные правила. Запрещено ввозить мясо, молочные изделия, наркотики, оружие, отдельные лекарства и антиквариат без документов. Другие товары - алкоголь, техника, продукты - разрешены только с ограничениями. За нарушение предусмотрены штрафы, конфискация или уголовная ответственность.
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