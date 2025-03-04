Раскупаются мгновенно: в "Укрзализныце" объяснили, как успеть приобрести билеты на поезд

В условиях войны спрос на железнодорожные перевозки среди пассажиров растет. Во время периодов массовых перевозок билеты на большинство поездов раскупаются мгновенно после открытия продажи.

В "Укрзализныце" в комментарии для РБК-Украина рассказали, как успеть купить билеты на поезд и когда в продаже появляются новые.

Продажа проездных документов на поезда дальнего следования стартует в 08:00 за 20 суток до отправления поезда. Для этого используется автоматизированная система продажи, доступная как в билетных кассах по всей Украине, так и в интернете. Информация о наличии мест постоянно обновляется, что позволяет пассажирам оперативно ориентироваться в ситуации.

Процесс реализации мест организован следующим образом: сначала открывается продажа одного вагона каждого типа - СВ, купейного и плацкартного. Следующий вагон для продажи открывается только тогда, когда в уже открытом вагоне остается менее четырех свободных мест. Приобретение билетов возможно осуществлять до отправления поезда непосредственно со станции.

Отметим, что продажа билетов доступна на все рейсы в пределах Украины (за исключением пригородных и дополнительных) и на поезда международного сообщения в Польшу, Молдову, Словакию, Австрию, Венгрию и обратно.

Для большинства поездов продажа билетов открывается за 20 суток до отправления в 8:00. Для рейсов в Польшу и обратно продажа начинается за 20 суток в 9:00, а для рейсов в Молдову - за 10 суток в 8:00. При этом иногда продажа может быть временно закрыта из-за корректировки графика движения.