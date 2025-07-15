UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Квитки на поїзди до Польщі: коли відкривається продаж і де їх купити

Фото: Як купити квиток на поїзд до Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З України до Польщі щодня курсують прямі поїзди з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Чернівців. Квитки на ці рейси можна придбати онлайн або в касах.

Про це розповідає РБК-Україна.

Коли і де можна купити квитки

Продаж квитків на потяги до Польщі та у зворотному напрямку відкривається за 20 діб до дати відправлення о 9:00. У компанії звертають увагу на те, що іноді продаж може бути тимчасово закрито через коригування графіка.

Де купити квитки:

  • офіційний сайт "Укрзалізниці";
  • мобільний застосунок "Укрзалізниці";
  • залізничні каси;
  • міжнародні системи бронювання (наприклад, PKP Intercity, ÖBB тощо).

Які поїзди курсують до Польщі

Ось повний список поїздів, що з’єднують українські міста з польськими:

  • № 67 Київ - Варшава Всходня;
  • № 19 Київ - Хелм;
  • № 93 Харків - Хелм;
  • № 23 Київ - Хелм;
  • № 119 Дніпро - Київ  - Хелм;
  • № 715 Київ - Львів - Перемишль;
  • № 51/36 Одеса - Київ - Перемишль;
  • № 705 Київ - Львів - Перемишль;
  • № 31 Запоріжжя - Дніпро - Перемишль;
  • № 89/73 Харків - Київ - Перемишль;
  • № 32 Запоріжжя - Львів - Перемишль;
  • № 866/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава Всходня;
  • № 867/767 Львів - Рава-Руська - Варшава Всходня.

Оновлений електронний квиток

З травня 2025 року Укрзалізниця запровадила новий формат електронного квитка для поїздок до Польщі. Новий бланк діє на всі рейси з 14 травня. Він зручніший у користуванні та відповідає міжнародним стандартам.

Раніше такі бланки були впроваджені для напрямків до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Що варто врахувати

Рейси часто високозавантажені, особливо влітку - намагайтеся купити квитки одразу після відкриття продажів.

На кордоні здійснюють паспортний контроль.

Вартість залежить від маршруту, класу вагона та дати виїзду.

Нагадаємо, що в застосунку "Укрзалізниці" доступна функція автоматичного моніторингу та викупу квитків. Пасажири можуть відстежувати наявність місць за маршрутом або конкретним рейсом, а також налаштувати автоматичну покупку квитків. Для цього потрібно авторизуватись через "Дія.Підпис" та сплатити замовлення наперед. Функція не працює для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та Київ - Відень, але доступні сповіщення про старт продажу.

Також РБК-Україна розповідало, що під час перетину кордону з Польщею діють жорсткі митні правила. Заборонено ввозити м’ясо, молочні вироби, наркотики, зброю, окремі ліки та антикваріат без документів. Інші товари - алкоголь, техніка, продукти - дозволені лише з обмеженнями. За порушення передбачені штрафи, конфіскація або кримінальна відповідальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПольща