Квитки на поїзди до Польщі: коли відкривається продаж і де їх купити

З України до Польщі щодня курсують прямі поїзди з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Чернівців. Квитки на ці рейси можна придбати онлайн або в касах.
Про це розповідає РБК-Україна.
Продаж квитків на потяги до Польщі та у зворотному напрямку відкривається за 20 діб до дати відправлення о 9:00. У компанії звертають увагу на те, що іноді продаж може бути тимчасово закрито через коригування графіка.
Де купити квитки:
Ось повний список поїздів, що з’єднують українські міста з польськими:
З травня 2025 року Укрзалізниця запровадила новий формат електронного квитка для поїздок до Польщі. Новий бланк діє на всі рейси з 14 травня. Він зручніший у користуванні та відповідає міжнародним стандартам.
Раніше такі бланки були впроваджені для напрямків до Австрії, Угорщини та Словаччини.
Рейси часто високозавантажені, особливо влітку - намагайтеся купити квитки одразу після відкриття продажів.
На кордоні здійснюють паспортний контроль.
Вартість залежить від маршруту, класу вагона та дати виїзду.
Нагадаємо, що в застосунку "Укрзалізниці" доступна функція автоматичного моніторингу та викупу квитків. Пасажири можуть відстежувати наявність місць за маршрутом або конкретним рейсом, а також налаштувати автоматичну покупку квитків. Для цього потрібно авторизуватись через "Дія.Підпис" та сплатити замовлення наперед. Функція не працює для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та Київ - Відень, але доступні сповіщення про старт продажу.
Також РБК-Україна розповідало, що під час перетину кордону з Польщею діють жорсткі митні правила. Заборонено ввозити м’ясо, молочні вироби, наркотики, зброю, окремі ліки та антикваріат без документів. Інші товари - алкоголь, техніка, продукти - дозволені лише з обмеженнями. За порушення передбачені штрафи, конфіскація або кримінальна відповідальність.
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