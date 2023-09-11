Квартиры российского пропагандиста Лебедева передали Фонду госимущества

Кабинет министров передал активы российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Фонда .

В июле Высший антикоррупционный суд Украины в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы у представителя страны-агрессора.

Среди активов - 2 квартиры в Киеве, площадью 138,5 м² и 193,2 м².

Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также опосредованно, через бизнес-партнера Константина Моршнева.

Чьи активы еще передали Фонду госимущества

Кроме этого, правительство передало ФГИУ активы коллаборационистки Екатерины Мартьяновой, которая является заместителем председателя общественной палаты так называемой "Донецкой народной республики".

Какова дальнейшая судьба этих активов

Фонд государственного имущества Украины осуществит все необходимые процедуры для государственной регистрации прав собственности на указанные активы.

После завершения этого этапа будет рассмотрен вопрос о приватизации или передаче в аренду указанного имущества. Средства от продажи или аренды санкционного имущества пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Артемий Лебедев

Российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он является основателем, совладельцем и генеральным директором WebDesign, позже переименованным в Студию Артемия Лебедева.

В марте 2023 года СБУ сообщила о подозрении Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.