Уже не квартиры: какой новый инвестиционный тренд приносит до 11% в валюте

Несмотря на военные риски и удорожание строительства на 16,5%, в Украине появился новый тренд среди частных инвесторов. Вместо жилья люди все чаще инвестируют в малые складские форматы.

Сколько на этом можно заработать и какие форматы наиболее популярны – подробнее читайте в материале РБК-Украина .

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Высокая доходность: средняя доходность инвестиций в складскую недвижимость составляет 8-11% годовых в долларах.

средняя доходность инвестиций в складскую недвижимость составляет 8-11% годовых в долларах. Смена тренда: вместо жилья частные инвесторы все чаще выбирают амбары в ЖК, некапитальные здания и объекты в гаражных кооперативах.

вместо жилья частные инвесторы все чаще выбирают амбары в ЖК, некапитальные здания и объекты в гаражных кооперативах. Нехватка кредитования: экономика Украины недокредитована – показатель финансирования по отношению к ВВП составляет всего 11%.

экономика Украины недокредитована – показатель финансирования по отношению к ВВП составляет всего 11%. Строительство вместе: из-за дефицита банковских займов крупные логистические проекты на 15–20 млн долларов возводят на средства мелких инвесторов с вкладами по 20–30 тысяч долларов.

Инфляция в Украине уже повлияла почти на все сферы экономики. По данным Госстата, только за первые четыре месяца 2026 года стоимость строительно-монтажных работ в сегменте нежилых построек суммарно выросла на 16,5%.

Однако, как объясняет директор Alterra Group Геннадий Гриненко , модель доходности от владения складами удерживается, ведь арендаторы теперь вынуждены платить более высокую ставку.

"В целом средняя доходность наших проектов – это 8-11% годовых в долларах", – отмечает Гриненко.

Это делает складскую недвижимость мощным конкурентом для ОВГЗ. Поскольку гривневые ОВГЗ средне- и долгосрочного выпуска номинально дают 15-16% годовых. Однако с учетом курсового риска реальная долларовая доходность по ним остается нестабильной.

В то же время, рассказывает коммерческий директор GDS Анна Анисимова, складская недвижимость с долларовой арендой является выгодным вариантом благодаря потенциалу роста стоимости актива и долгосрочным арендным договорам – в среднем на пять лет, с периодом неразрывности минимум год.

Новый тренд: склады вместо жилья

Пока в Украине можно заметить изменение поведения мелких частных инвесторов, пытающихся диверсифицировать вложения между жилой и коммерческой недвижимостью.

"Если раньше типичной инвестицией была квартира в аренду, сейчас фокус заметно смещается на малые складские форматы: небольшие объекты на территориях гаражных кооперативов, некапитальные здания, амбары в жилых комплексах. Порог входа здесь существенно ниже, чем в жилье…"

Также, добавляет она, девелоперы коттеджных поселков начинают закладывать на своих территориях небольшие складские блоки под нужды резидентов и малого бизнеса. Это говорит о том, что спрос на хранение "последней мили" проникает даже в жилые форматы.

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Проблема кредитования

Главным источником развития логистической недвижимости в большинстве европейских стран является банковское проектное финансирование, которого остро не хватает в Украине.

Как пояснил РБК-Украина СЕО Бюро инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко, украинская экономика в целом недокредитована, а показатель кредитования по отношению к ВВП составляет лишь 11% против 35% в Польше.

Поэтому за последние шесть лет в Украине построено лишь 3 млн кв. м складской недвижимости, что в десять раз меньше, чем в соседней Польше.

При таких условиях финансирование некоторых складских проектов ложится на плечи небольших ритейл-инвесторов.

"Мы видим уже несколько таких проектов на Житомирской трассе… привлекают там по 20-30 тысяч долларов у маленьких ритейл-инвесторов, чтобы таким условным сообществом строить большие логистические проекты стоимостью 15-20 млн долларов", – указывает Бондаренко.