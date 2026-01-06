Кушнер о гарантиях безопасности для Украины: большинство проблем, если не все, решены

"Что касается гарантий безопасности - были обширные консультации по этому поводу между Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.) и Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) в Мар-а-Лаго, и я думаю, что они решили большинство, если не все возникшие в связи с этим проблемы", - сказал Кушнер.

Он уточнил, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих" стала "большой вехой" в таких переговорах.

По словам Кушнера, такие договоренности не означают, что мир будет достигнут, но завершение войны невозможно без такого прогресса.

"Если Украина заключит финальное соглашение, она должна знать, что после этого соглашения они в безопасности, есть крепкие средства сдерживания и предохранители, чтобы это снова не произошло", - отметил он.

Также зять американского лидера добавил, что на основе оценок Трампа и его разговоров с Путиным, правильное соглашение будет означать, что обе стороны деэскалируют ситуацию, будут механизм мониторинга, а также инструменты деэскалации в случае нарушения условий соглашения.