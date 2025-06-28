Летний ужин за 20 минут: курица с чесночными стрелками - просто и вкусно
Чесночные стрелки - это не только зеленая часть растения, но и вкусный и полезный ингредиент для сезонных блюд. В сочетании с курицей они образуют полноценное блюдо, богатое белком и витаминами.
РБК-Украина сообщает, как приготовить чесночные стрелки на ужин или обед в летний период.
Чесночные стрелки курицей в соевом соусе
Ингредиенты:
- чесночные стрелки
- куриное филе - 1 половина
- соевый соус - 2 ст. ложки
- дижонская горчица - 1 ст.л
- черный молотый перец по вкусу
- болгарский перец - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- масло для жарки - 4-5 ст.
- соль и перец - по вкусу
- сливочное масло - 50 г
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе и замариновать в соевом соусе с горчицей и перцем. После этого нарежьте перец, лук и чесночные стрелки.
Отварите стрелки, когда они закипят, то готовьте еще 2-3 минуты. На сковороду выложите куриное филе и жарьте пока не испарится лишняя влага, тогда добавьте лук, перец и жарьте 3 минуты.
После этого добавьте чесночные стрелки и жарьте еще 8-10 минут. Соль и перец по вкусу и в конце положите сливочное масло.
Чесночные стрелки с курицей (фото: кадр из видео)
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