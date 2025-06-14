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Белковая пицца без вреда для фигуры: Елена Мандзюк дала легкий рецепт, с которым справятся все (видео)

Суббота 14 июня 2025 14:33
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Белковая пицца без вреда для фигуры: Елена Мандзюк дала легкий рецепт, с которым справятся все (видео) Как приготовить творожная пиццу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Елена Мандзюк поделилась рецептом пиццы, которая не только поразит вкусом, а еще позволит поддерживать необходимую норму белков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которым Мандзюк поделилась на странице своего проекта в Instagram.

Как приготовить творожную пиццу

"40 граммов белка в основе! Это просто идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно и сытно, но с пользой для тела", - описала свой рецепт Елена.

Для приготовления творожной пиццы возьмите такие ингредиенты:

  • 250 граммов зернистого сыра
  • 2 яйца
  • 100 граммов твердого сыра
  • 100 граммов черри
  • 50 граммов песто
  • 60 граммов овсяной муки (можете выбирать на свой вкус)
  • базилик
  • специи.

Смешайте сыр с яйцами, мукой и специями. Затем выложите основу на противень с пергаментом и выпекайте 20-25 минут (180 градусов).

Далее выкладывайте начинку (у Мандзюк это песто, твердый сыр, помидоры черри и базилик). Пусть пицца печется еще 10 минут. А в конце полейте ее оливковым маслом для вкуса.

"Хрустящее и тягучее. Вы можете добавить любую любимую начинку - от овощей до морепродуктов или бекона. Вкусно", - говорится в описании рецепта.

Как сделать пиццу с сыром - рецепт с видео

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