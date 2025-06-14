Белковая пицца без вреда для фигуры: Елена Мандзюк дала легкий рецепт, с которым справятся все (видео)
Блогер Елена Мандзюк поделилась рецептом пиццы, которая не только поразит вкусом, а еще позволит поддерживать необходимую норму белков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которым Мандзюк поделилась на странице своего проекта в Instagram.
Как приготовить творожную пиццу
"40 граммов белка в основе! Это просто идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно и сытно, но с пользой для тела", - описала свой рецепт Елена.
Для приготовления творожной пиццы возьмите такие ингредиенты:
- 250 граммов зернистого сыра
- 2 яйца
- 100 граммов твердого сыра
- 100 граммов черри
- 50 граммов песто
- 60 граммов овсяной муки (можете выбирать на свой вкус)
- базилик
- специи.
Смешайте сыр с яйцами, мукой и специями. Затем выложите основу на противень с пергаментом и выпекайте 20-25 минут (180 градусов).
Далее выкладывайте начинку (у Мандзюк это песто, твердый сыр, помидоры черри и базилик). Пусть пицца печется еще 10 минут. А в конце полейте ее оливковым маслом для вкуса.
"Хрустящее и тягучее. Вы можете добавить любую любимую начинку - от овощей до морепродуктов или бекона. Вкусно", - говорится в описании рецепта.
Как сделать пиццу с сыром - рецепт с видео
June 14, 2025
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