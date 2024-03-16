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В Курске взрывы: власти заявляют об беспилотниках

Курск, Суббота 16 марта 2024 00:35
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В Курске взрывы: власти заявляют об беспилотниках Фото: в Курске слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Курске ночью 16 марта сообщают об взрывах.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта и местные паблики.

По словам губернатора Романа Старовойта, ПВО, якобы, сбила 3 дрона.

"Силами ПВО в Курской области уничтожен беспилотник самолетного типа", - сообщил Старовойт.

Местные паблики размещают видео, на которых слышны звуки взрывов

Взрывы в России

Рано утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.

Ночью того дня взрывы слышали жители трех российских областей. Регионы атаковали дроны, есть разрушения и пострадавшие.

Днем ранее дроны также атаковали российские города. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

К слову, 10 марта взрыв произошел на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области. Возник пожар.

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