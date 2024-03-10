В России произошли взрыв и пожар на газопроводе, в МЧС говорят о "безлюдном участке"

В России на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области произошел взрыв, после чего вспыхнул сильный пожар. В результате огненного чрезвычайного происшествия, которое произошло в ночь на 10 марта, предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв раздался этой ночью на Бобровском линейном производственном управлении (ЛПЗ) магистральных газопроводов, о чем появлялись сообщения в пабликах, и говорилось в российском издании "Муксун.ФМ", которое цитировало местного жителя.

Как пишет hantimansiysk.bezformata.com, в оперативных службах ХМАО подтвердить или опровергнуть сообщения местных жителей об инциденте "не удалось".

Вместе с тем, Telegram-канал Shot обнародовал видео мощного пожара. Отмечалось, что ЧП произошло на газопроводе возле населенного пункта Лихма.

Также указывалось, что, по словам местных жителей, возле поселка была вспышка и возгорание. Пожар был достаточно мощный, и зарево и столб дыма якобы были видны "за несколько километров".

Губернатор ХМАО и другие представители властей региона об инциденте не сообщали.

Впоследствии телеканал РЭН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ проинформировал, что при взрыве на территории управления ЛПУ возле поселка Лихма никто не пострадал. В экстерных службах региона заверили, что участок "был безлюдным".

"Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда уехали", – рассказали в пресс-службе российского МЧС.

Также чрезвычайники добавили, что на место происшествия выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Не первый взрыв газопровода в Ханты-Мансийске

Напомним, что в мае прошлого года на территории Бобровского управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный взрыв.

Тогда в результате инцидента погиб один человек погиб, еще пятеро получили ожоги.

Кроме того, в середине августа раздались взрывы на Таллинском нефтяном месторождении в Нягане в ХМАО. В результате происшествия погибли два человека, и сообщалось о нескольких пропавших без вести.