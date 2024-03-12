Под ударом НПЗ и нефтебаза, взрывы в ряде регионов: подробности ночной атаки дронов в РФ

Ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы беспилотники. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина .

При подготовке материалов использовались источники: Telegram-каналы Министерства обороны РФ, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого, губернатора Курской области Романа Старовойта, мэра Орла Юрия Парахина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, губернатора Брянской области Александра Богомаза, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, мэра Москвы Сергея Собянина, ТАСС и 112.

Орел

Жители Орла ночью слышали взрывы, на одном из промышленных объектов возник пожар. Министерство обороны, якобы, перехватило 2 дрона.

Позже стало известно о пожаре на нефтебазе.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

"Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек", - сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Российские СМИ ссылаясь на городские власти сообщают об площади горения.

"Площадь горящего резервуара нефтехранилища в Орле составляет 100 кв. м, сообщают власти города", - сообщили городские власти.

Мэр города Юрий Парахин сообщил об эвакуации 17 жителей двух соседних многоэтажек.

"В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием", - написал Парахин.

Нижегородская область

Беспилотник атаковал "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.

СМИ сообщали, что дрон попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет.

Губернатор области Глеб Никитин подтвердил атаку.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов", - написал Никитин.

Компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщила, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". Об инциденте не уточняется.

Курская область

Ночью жители Курской области слышали взрывы. Минобороны, якобы, уничтожили над областью 11 беспилотников.

Губернатор области Роман Старовойт сообщал об, якобы, работе ПВО.

"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - написал Старовойт.

В сеть попали звуки взрывов.

Белгородская область

По словам губернатора Вячеслава Гладкого, область атаковал беспилотник неопознанного типа. Министерство обороны сообщило об, якобы, уничтожении 7 беспилотников.

Отмечается, что дрон, якобы, сбросил четыре взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередач, несколько населенных пунктов остались без света.

"Белгородский район подвергся атаке с помощью беспилотника, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов", - сообщил Гладков.

Утром губернатор сообщил об разрушениях в результате атаки.

"Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино в результате падения с последующей детонацией дрона осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда повреждена линия электропередачи", - написал губернатор.

Московская область

По сообщениям Минобороны, в области, "уничтожено" два дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об "отражении дрона летевшего на Москву".

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.", - написал Собянин.

Брянская область

Минобороны заявило об, якобы, уничтожении одного дрона над областью., Губернатор Александр Богомаз подтвердил "уничтожение" беспилотника.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.", - сообщил Богомаз.

Ленинградская область

Министерство обороны сообщило об, якобы, перехвате и уничтожении над территорией области одного беспилотника.

Губернатор области Александр Дрозденко ситуацию не комментировал.

Тульская область

Минобороны сообщило об одном "уничтоженным" над областью дроном.

Губернатор области Алексей Дюмин ситуацию не комментировал.