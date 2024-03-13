Вторую ночь подряд. Дроны атаковали несколько областей РФ

Ночью 13 марта несколько областей России попали под атаку дронов. Есть разрушения и пострадавшие.

Об этом - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого, Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта, Telegram-канал Воронежской области Александра Гусева.

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкого, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил губернатор.

При повторном обстреле повреждена многоэтажка и линия электропередач. Несколько населенных пунктов остались без света.

"При повторном обстреле, по предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань", - сообщил Гладков.

В Курской области, по словам губернатора, объявляли ракетную опасность и работала система ПВО. Позже Старовойт заявил об, якобы, сбитых, трех дронах.

"Силами ПВО в Курском районе сбито три беспилотника", - написал Старовойт.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об работе средств ПВО.

"На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", - сообщил Гусев.

Также губернатор заявил об, якобы, сбитом беспилотнике.

"Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован дрон. По предварительным данным, последствий на земле нет", - сообщил Гусев.

Подробнее об ночной атаке дронов по России 12 марта - читайте в материале РБК-Украина.