Вторую ночь подряд. Дроны атаковали несколько областей РФ
Ночью 13 марта несколько областей России попали под атаку дронов. Есть разрушения и пострадавшие.
Об этом - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого, Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта, Telegram-канал Воронежской области Александра Гусева.
В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкого, есть пострадавшие.
"По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил губернатор.
При повторном обстреле повреждена многоэтажка и линия электропередач. Несколько населенных пунктов остались без света.
"При повторном обстреле, по предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань", - сообщил Гладков.
В Курской области, по словам губернатора, объявляли ракетную опасность и работала система ПВО. Позже Старовойт заявил об, якобы, сбитых, трех дронах.
"Силами ПВО в Курском районе сбито три беспилотника", - написал Старовойт.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об работе средств ПВО.
"На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", - сообщил Гусев.
Также губернатор заявил об, якобы, сбитом беспилотнике.
"Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован дрон. По предварительным данным, последствий на земле нет", - сообщил Гусев.
Подробнее об ночной атаке дронов по России 12 марта - читайте в материале РБК-Украина.
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