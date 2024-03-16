У Курську вибухи: влада заявляє про безпілотники

У Курську вночі 16 березня повідомляють про вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляє про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта та місцеві паблики.

За словами губернатора Романа Старовойта, ППО, нібито, збило 3 дрони.

"Силами ППО в Курській області знищено безпілотника літакового типу", - повідомив Старовойт.

Місцеві паблики розміщують відео, на яких чути звуки вибухів

Вибухи у Росії

Рано вранці 13 березня безпілотники атакували нафтозавод у Рязані . Виникла пожежа.

Вночі того дня вибухи чули мешканці трьох російських областей. Регіони атакували дрони, є руйнування та постраждалі.

Днем раніше дрони також атакували російські міста. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна .

10 березня вибух стався на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області. Виникла пожежа.