Операции ВСУ в Курской области

Напомним, с 6 августа в Курской области идет наступательная операция украинских войск.

Всего с начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

Он также отметил, что все определенные задачи Курской операции ВСУ реализуются. Сейчас там - самое большое пополнение обменного фонда.

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