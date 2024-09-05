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У Курській області ЗСУ застосували проти військ РФ спеціальні термобаричні снаряди (відео)

Ілюстративне фото: українські військові в Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська у Курській області застосовують проти ворога огнеметні системи "Сівалка-ВМ8" зі спеціальними термобаричними снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогневе ураження у Курській області живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами", - повідомили в командуванні.

Там зазначили, що в складі військ РХБ захисту Сил підтримки входять вогнеметні підрозділи, які здійснюють вогнеметне ураження ворога на його позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках.

Операції ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, з 6 серпня у Курській області триває наступальна операція українських військ.

Загалом з початку ведення операції Україна взяла під свій контроль вже понад 100 населених пунктів у Курській області.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування ЗСУ у Курській області ще на 2 км.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна утримуватиме захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл переговорів російського диктатора Володимира Путіна.

Він також зазначив, що всі визначені завдання Курської операції ЗСУ реалізовуються. Наразі там - найбільше поповнення обмінного фонду.

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