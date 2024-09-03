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Зеленский: планируем удерживать захваченную территорию в РФ, пока не принудим Путина к переговорам

Вторник 03 сентября 2024 20:16
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Зеленский: планируем удерживать захваченную территорию в РФ, пока не принудим Путина к переговорам Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговора российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

"Пока она нам нужна", - сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

В то же время, Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал он.

Бои в Курской области

С начала августа в Курской области идет наступательная операция Сил обороны Украины. Как рассказал на днях главком ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

С начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

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Война в Украине Курская область Владимир Зеленский
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