Зеленский о Курской операции: это наибольшее пополнение обменного фонда

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Отдельно - операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. По состоянию на данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлении", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она касалась каждой части фронта, в частности - Покровского, Торецкого и Кураховского направления.

Напомним, по данным Генштаба, сегодня россияне особенно активизировались на Кураховском и Покровском направлениях. Там с начала дома было уже более 60 боев.

Наступление ВСУ в Курской области

С начала августа Украина проводит операцию в Курской области, в ходе которой Россия потеряла контроль над более чем 100 населенными пунктами. Также там было захвачено в плен большое количество русских военных. Часть из них была обменена на украинцев 24 августа, в День независимости.

В настоящее время темпы украинского наступления в Курской области снизились. Подробнее о том, почему "утихла" Курская операция и могут ли кафиры пойти в контратаку - читайте в материале РБК-Украина.

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