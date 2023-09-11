В Курской области РФ раздался взрыв, говорят об атаке БПЛА

Российский чиновник традиционно винит в произошедшем украинскую сторону.

По его словам, в результате инцидента в Рыльске незначительные повреждения получили два здания. Из людей никто не пострадал.

"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство... Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", - рассказал губернатор.

Также он добавил, что на месте ЧП работают силовики.

В сети было опубликовано видео со взрывом в городе Рыльск этим вечером.

Взрывы и пожары в приграничных регионах РФ

Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, а также случаются пожарі. Чаще всего "хлопки" происходят в приграничных регионах.

Так, например, прошлой ночью, 11 сентября, в Белгороде была слышна серия мощных взрывов. А в Минобороны РФ заявили, что ПВО сбила 2 БПЛА самолетного типа над территорией этой области.

Перед этим, утром 8 сентября, в Курске вспыхнул мощный пожар - в городе заметили столб черного дыма. Добавим, что недавно в этом регионе также сообщали о взрывах и жаловались на так называемые "атаки дронов".

Напомним, что в ночь на 27 августа в Курске раздались взрывы - местные жители в соцсетях сообщали, что тоже слышали автоматные очереди.