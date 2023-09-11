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У Курській області РФ пролунав вибух, кажуть про атаку БПЛА

Фото: у російській Курській області пролунав вибух (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російській Курській області у місті Рильськ пролунав вибух увечері у понеділок, 11 вересня. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.

Російський чиновник традиційно звинувачує у події українську сторону.

За його словами, внаслідок інциденту в Рильську незначні пошкодження отримали дві будівлі. З людей ніхто не постраждав.

"У Рильську з українського безпілотника було скинуто вибуховий пристрій... Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках на вулиці Леніна", - розповів губернатор.

Також він додав, що на місці НП працюють силовики.

У мережі було опубліковано відео із вибухом у місті Рильськ цього вечора.

Вибухи та пожежі у прикордонних регіонах РФ

Зазначимо, що останніми місяцями в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, а також трапляються пожежі. Найчастіше "бавовна" трапляється у прикордонних регіонах.

Так, наприклад, минулої ночі, 11 вересня, у Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. А в Міноборони РФ заявили, що ППО збила 2 БПЛА літакового типу над територією цієї області.

Перед цим, вранці 8 вересня, у Курську спалахнула потужна пожежа - у місті помітили стовп чорного диму. Додамо, що нещодавно у цьому регіоні також повідомляли про вибухи та скаржилися на так звані "атаки дронів".

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня в Курську пролунали вибухи - місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що теж чули автоматні черги.

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Російська ФедераціяВибухКурская область