У Курській області РФ пролунав вибух, кажуть про атаку БПЛА

Російський чиновник традиційно звинувачує у події українську сторону.

За його словами, внаслідок інциденту в Рильську незначні пошкодження отримали дві будівлі. З людей ніхто не постраждав.

"У Рильську з українського безпілотника було скинуто вибуховий пристрій... Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках на вулиці Леніна", - розповів губернатор.

Також він додав, що на місці НП працюють силовики.

У мережі було опубліковано відео із вибухом у місті Рильськ цього вечора.

Вибухи та пожежі у прикордонних регіонах РФ

Зазначимо, що останніми місяцями в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, а також трапляються пожежі. Найчастіше "бавовна" трапляється у прикордонних регіонах.

Так, наприклад, минулої ночі, 11 вересня, у Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. А в Міноборони РФ заявили, що ППО збила 2 БПЛА літакового типу над територією цієї області.

Перед цим, вранці 8 вересня, у Курську спалахнула потужна пожежа - у місті помітили стовп чорного диму. Додамо, що нещодавно у цьому регіоні також повідомляли про вибухи та скаржилися на так звані "атаки дронів".

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня в Курську пролунали вибухи - місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що теж чули автоматні черги.