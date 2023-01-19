В Белгородской области сообщают о "прилетах": есть разрушения
В Белгородской области РФ сообщают о "прилетах" в Валуйском городском округе. Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал", - написал он.
Фото: последствия якобы обсрела Белгородской области (t.me/vvgladkov)
Напомним, вчера в Белгородской области вновь сообщили об обстреле одного из сел Валуйского горокруга. Вследствие взрыва есть пострадавший.
Также 17 января сообщалось, что в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе системы ПВО над городом.
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