В Белгородской области сообщают о "прилетах": есть разрушения

Фото: в Белгородской области сообщают о "прилетах" (Getty Images)

В Белгородской области РФ сообщают о "прилетах" в Валуйском городском округе. Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.