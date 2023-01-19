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В Белгородской области сообщают о "прилетах": есть разрушения

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Белгородская область, Четверг 19 января 2023 12:26
В Белгородской области сообщают о "прилетах": есть разрушения Фото: в Белгородской области сообщают о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ сообщают о "прилетах" в Валуйском городском округе. Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал", - написал он.

Фото: последствия якобы обсрела Белгородской области (t.me/vvgladkov)

Напомним, вчера в Белгородской области вновь сообщили об обстреле одного из сел Валуйского горокруга. Вследствие взрыва есть пострадавший.

Также 17 января сообщалось, что в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе системы ПВО над городом.

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