В Белгородской области РФ опять громко: есть "прилеты"

Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (Getty Images)

Власти Белгородской области РФ 20 января заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячлеслава Галдкова.