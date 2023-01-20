В Белгородской области РФ опять громко: есть "прилеты"
Власти Белгородской области РФ 20 января заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячлеслава Галдкова.
"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар", - написал он.
Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют кадры, где якобы были "прилеты".
Напомним, на прошлой неделе в Белгородской области России сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.
Также сообщалось, что в Белгородской области якобы во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас, в результате чего техника сгорела.
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