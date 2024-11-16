ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига

Киев, Суббота 16 ноября 2024 14:38
UA EN RU
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Северная Корея помогает России в войне против Украины. В обмен КНДР хочет получить российские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время пресс-конференции с японским коллегой.

"По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это очень угрожающе и все это не может не беспокоить наших партнеров", - сказал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что противодействовать таким глобальным угрозам нужно вместе. Только мощная поддержка может остановить агрессора.

"Только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый и устоявшийся мир. Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю "ось зла" от захватнических планов", - заявил министр.

КНДР присоединилась к войне

Северная Корея направила войска на помощь России в войне против Украины. Северокорейские военные проходили обучение на полигонах на востоке РФ. Часть солдат КНДР была переправлена в Курскую область. Они уже участвовали в боевых действиях.

Как отмечал президент Владимир Зеленский в Курской области, уже находится 11 тысяч северокорейских солдат Северной Кореи.

Издание The New York Times сообщало, что РФ собрала в Курской области группировку из 50 тысяч военных, среди которых и солдаты КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация КНДР Андрей Сибига Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"Это не сериал". Зеленский объяснил продвижение России на фронте
"Это не сериал". Зеленский объяснил продвижение России на фронте
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу