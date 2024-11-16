КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время пресс-конференции с японским коллегой.

"По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это очень угрожающе и все это не может не беспокоить наших партнеров", - сказал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что противодействовать таким глобальным угрозам нужно вместе. Только мощная поддержка может остановить агрессора.

"Только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый и устоявшийся мир. Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю "ось зла" от захватнических планов", - заявил министр.