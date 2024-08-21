Ситуация накаляется. На Покровском направлении ВСУ за сутки отбили почти 70 атак россиян

На фронте за сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из них - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, трем средствам ПВО, трем артиллерийским системам, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов.

Ситуация на направлениях:

Харьковское. Враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз.

Купянское. За сутки произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

Лиманское. Украинские войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.

Северское. Силы обороны отразили пять атак неподалеку от Выимки и Переездного.

Краматорское. Украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируется.

Торецкое. При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг 24 раза пытался продвинуться вперед. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

Покровское. Украинские защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

Кураховское. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Времевское. Противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного Донецкой области.

Ореховское. Вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Приднепровское. Захватчики активизировались, защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.