Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта

Российские войска ускорили наступление на Покровск после вторжения ВСУ в Курскую область. Враг подошел почти вплотную к городу, в 10-15 км от окрестностей которого идут бои . Местные власти в свою очередь призывают гражданских немедленно эвакуироваться.

Что происходит в Покровске и почему россияне хотят взять город, - в материале РБК-Украина ниже.

Эвакуация из Покровска недавно происходит в усиленном порядке (с 20 августа для семей с детьми она является принудительной). В городе до сих пор остаются около 59 тысяч человек.

Учитывая сроки продвижения оккупантов, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, допустил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, гражданским нужно выезжать, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме.

"Мы призывали и призываем наших жителей, чтобы это происходило нормальным способом - без скопления на железной дороге, на трассе, как это было в 2022 году", - пояснил Добряк.

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, наибольшей угрозой для местных жителей сейчас являются авиационные удары, сбросы управляемых авиабомб и РСЗО, но с приближением линии фронта возникает угроза артиллерийских обстрелов.

Обострение ситуации на Покровском направлении происходит на фоне украинской операции в Курской области. Поскольку хоть враг и был вынужден из-за прорыва своего приграничья перебросить силы с оккупированных территорий Украины, района Покровска это не коснулось. Более того, как пишет The Economist, именно там Россия пытается сохранить сильное давление на украинские позиции.

Российское оппозиционное издание "Агентство" подсчитало, что за неделю россияне якобы захватили в Украине максимальную территорию с конца мая. Большую часть как раз в районе покровска.

Примечательно, что аналитический проект DeepState написал об оккупации н. п. Николаевка, Желанное, Орловка, Лисическое, Ивановка и Свиридоновка. Впрочем, официальных подтверждений от Генштаба пока нет.

Фото: армия РФ продвигается на Покровском направлении (deepstatemap.live)

Почему россияне хотят взять Покровск

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина назвал вероятную причину того, почему Россия любой ценой пытается захватить этот город.

"До конца не понятно, почему российский Генштаб настолько упорно прется туда. Возможно, у них есть особый учет. По моему мнению, вопрос заключается в том, что Покровск - это самый западный крупный город на территории Донбасса", - считает Селезнев.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин с начала так называемой "СВО" грезил тем, что он сможет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. И если львиную часть Луганщины РФ уже держит под контролем, то с Донбассом у врага дела совсем плохи. Собеседник объясняет почему.

"Огромная городская Славянско-Краматорская агломерация вообще, даже в каких-то отдаленных мечтаниях, не доступна для путинской армии. А вот Покровск, как цель в западной части Донецкой области, - это более реальный вариант по оккупации по мнению российского Генштаба", - говорит Селезнев.

Впрочем, эксперт сомневается в том, хватит ли у противника ресурсов, чтобы оккупировать этот город.

"Глава ГУР МО Кирилл Буданов недавно сказал, что наступление РФ иссякнет за полтора-два месяца. Две недели уже прошло. Но удастся ли путинской армии за месяц одолеть сопротивление украинского войска?" - обращает внимание Селезнев.

Он объясняет, Мирноград и Покровск - это городская застройка и там очень много промышленных районов. Соответственно, там есть силы и средства, которые в свое время создали и сейчас защищают инженерные фортификации. Поэтому у врага просто физически может не хватить ресурсов для реализации этой миссии, но он будет пытаться это сделать.

РФ может угрожать Днепропетровской области

Эксперт акцентирует, поскольку у противника нет никаких возможностей оккупировать Славянско-Краматорскую агломерацию как наиболее масштабную в той части Донецкой области, которая находится под контролем украинской армии, он будет пытаться реализовать этот план хотя бы в районе Покровска с выходом в админграницу между Донецкой и Днепропетровской области.

"Это может создать, наверное, прецедент. Мол, вот Россия выполнила взятое на себя обязательство по оккупации хотя бы части Донецкой области, а значит начинает угрожать Днепропетровской. Что мешает им дальше двигаться в направлении Новоподгородного, Межевой или в направлении Павлограда?" - приводит пример собеседник.

При таком сценарии, условно имея под контролем пару десятков квадратных километров территории Днепропетровщины, Москва может провозгласить, что это теперь так же так называемая "территория РФ", как это было примерно с Запорожской и Херсонской областями, объясняет эксперт.

Фото: россияне могут угрожать Днепропетровской области в случае захвата Покровска (deepstatemap.live)

"Поэтому, по моему мнению, команда для россиян получить любой ценой территории, обусловленная в том числе этими факторами. Хотя что там в голове у генерала Герасимова или Путина точно не известно. Это лишь предположение", - подытожил Селезнев.