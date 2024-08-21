Кремль готовит россиян к "новой нормальности" из-за боев в Курской области, - СМИ

Кремль признает, что бои в Курской области могут занять несколько месяцев. Поэтому российские власти пытаются убедить россиян в том, что они - это "новая нормальность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

По словам источников издания, близких к администрации кремлевского диктатора и правительства РФ, первоначальный шок от украинского наступления постепенно перешел в "привыкание". Несмотря на то, что ситуация остается напряженной, в России начали информационную кампанию с целью подготовки населения к жизни в условиях "новой реальности".

Отмечается, что украинский прорыв на российскую территорию шокировал российские элиты, однако через две недели эти настроения изменились на "привыкание" к новым обстоятельствам.

Издание сообщает, что Кремль активно работает над тем, чтобы изменить общественное восприятие войны и убедить россиян в том, что такие события являются "новой нормой", хотя и "временной". Пропаганда сосредоточена на разработке вида неизбежного возвращения территорий, хотя и просит времени.

Одним из ключевых элементов этой "новой реальности", как говорится в материале, является привлечение россиян к "поддержке" Курской области через добровольно-принудительное собрание помощи. Также введено досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, хотя обсуждались и возможность отмены выборов, и замена кандидата.

Кроме того, в Кремле обсуждали возможность проведения новой волны мобилизации, которая, вероятно, может состояться до конца 2024 года из-за нехватки резервов. Однако, как отмечает издание, правительство и бизнес-элита выступают против этой идеи, опасаясь негативного влияния на экономику.

Ситуация в Курской области

Напомним, 6 августа украинские военные начали операцию в Курской области. ВСУ продолжают продвижение в этом российском регионе.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за период ведения наступления на территории Курской области украинские войска продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.



Известно, что США и Украина обсуждают долгосрочные цели украинских военных в этом регионе.