ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    27.03.2019 - 17:11
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар зріс на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2019 року зріс на 15 копійок до 27,13 грн/долар, курс купівлі до 27,11 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1350 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5323 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1100     27,1350

EUR/UAH     30,5041     30,5323

RUB/UAH     0,4176       0,4182

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 26 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,4481 - 30,4793 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 березня встановлено на такому рівні: 2708,1767 гривень за 100 доларів (+10,1545 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в НБУ відзначали зростання попиту населення на валюту: на 19 березня українці купили 70 млн доларів на тлі зростання курсу долара.

НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар Долар виріс на готівковому ринку, євро знизився
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся