Курс долара виріс на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар зріс на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2019 року зріс на 15 копійок до 27,13 грн/долар, курс купівлі до 27,11 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1350 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5323 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1100 27,1350

EUR/UAH 30,5041 30,5323

RUB/UAH 0,4176 0,4182

Нагадаємо, 26 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,4481 - 30,4793 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 березня встановлено на такому рівні: 2708,1767 гривень за 100 доларів (+10,1545 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в НБУ відзначали зростання попиту населення на валюту: на 19 березня українці купили 70 млн доларів на тлі зростання курсу долара.