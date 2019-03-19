НБУ відзначає зростання попиту населення на валюту

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку березня українці купили 70 млн доларів на фоні росту курсу долара

У березні 2019 року на готівковому ринку спостерігається тенденція до збільшення попиту на валюту з боку населення. Про це повідомили в прес-службі НБУ на запит РБК-Україна.

"Не дивлячись на певне збільшення попиту населення на валюту у березні, загалом чистий продаж валюти населенням з початку року складає більше 170 млн доларів", - йдеться у відповіді.

Таким чином, з початку березня населення купило валюти на 70 млн більше, ніж продало, оскільки за січень-лютий чистий продаж становив майже 240 млн доларів.

На безготівковому ринку поки що ситуація протилежна. "Чиста купівля валюти Національним банком з початку року станом на ранок 19 березня складає близько 600 млн доларів", - йдеться у відповіді.

Отже на міжбанківському ринку НБУ в березні купив на 80 млн доларів більше, ніж продав, оскільки за січень-лютий позитивне сальдо становило 520 млн доларів.

Відповідаючи на запитання щодо подальших дій НБУ, у прес-службі нагадали, що "Національний банк не дає прогнозів щодо динаміки курсу гривні".

"Здійснюючи валютні інтервенції, НБУ не протидіє фундаментальним економічним тенденціям, а лише згладжує значні курсові коливання, які можуть негативно відображатися на ціновій та фінансовій стабільності. Відповідно до розвитку подій, Національний банк виходитиме на міжбанківський валютний ринок з продажем або купівлею валюти для поповнення міжнародних резервів. Обсяги можливих валютних інтервенцій визначатимуться на підставі аналізу і прогнозу попиту та пропозиції іноземної валюти, а також оцінки наявного дисбалансу між ними", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, що у Національному банку заявили, що ситуація з ростом курсу долара у середині березня не була спричинена якимось окремим чинником, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом низки чинників. У той же час в НБУ повідомили, що за тиждень 11-15 березня центробанк продав близько 100 млн доларів.

Зазначимо, у Національному банку вважають, що на курс гривні до долара з початку 2019 року впливають кілька ринкових факторів.