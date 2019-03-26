Курсу долара трохи зріс на міжбанку

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Долар виріс на 1 копійку, євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,95 рн/долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,47 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,4481 - 30,4793 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9800

EUR/UAH 30,4481 30,4793

RUB/UAH 0,4181 0,4196

Нагадаємо, 25 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9750 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5357 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 2698,0222 гривень за 100 доларів (+9,1086 гривень).