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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    27.03.2019 - 17:11
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2019 года вырос на 15 копеек до 27,13 грн/доллар, курс в покупке до 27,11 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,53 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1350  грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5323 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1100     27,1350

EUR/UAH     30,5041     30,5323

RUB/UAH     0,4176       0,4182

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 26 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,4481 - 30,4793 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 марта установлен на таком уровне: 2708,1767 гривен за 100 долларов (+10,1545 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, ранее в НБУ отмечали рост спроса населения на валюту: на 19 марта украинцы купили 70 млн долларов на фоне роста курса доллара.

НБУ поднял официальный курс выше уровня 27 грн/доллар Доллар вырос на наличном рынке, евро снизился
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Темы: Курс доллара
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