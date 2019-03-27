НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 березня встановлено на такому рівні: 2708,1767 гривень за 100 доларів (+10,1545 гривень).

При цьому курс долара на 27 березня становить 2698,0222 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 27,08 грн/долар, курс купівлі до 27,05 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,13 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.