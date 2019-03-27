ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар

Новини » Фінанси    27.03.2019 - 16:10
НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 березня встановлено на такому рівні: 2708,1767 гривень за 100 доларів (+10,1545 гривень).

При цьому курс долара на 27 березня становить 2698,0222 гривень за 100 доларів.

НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 27,08 грн/долар, курс купівлі до 27,05 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,13 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.

Долар виріс на готівковому ринку, євро знизився Курс долара на міжбанку знову піднявся вище рівня 27 грн/долар
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся