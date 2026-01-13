ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту

Украина, Вторник 13 января 2026 11:25
UA EN RU
Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту Фото: Курс доллара в обменниках вырос до 43,58 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 13 января вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 43,58 гривен, а с начала января стоимость доллара на наличном рынке выросла на 1 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • наличный курс доллара превысил 43,5 гривен,

  • курс евро в обменниках - почти 51 гривна,

  • скорее всего, пик стоимости валюты уже пройден,

  • покупка валюты как инвестиция несет риски.

По состоянию на утро 13 января средний курс продажи евро вырос на 22 копейки - до 50,92 гривен. С 1 января этот курс вырос на 82 копейки.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,98 гривны (+0,23 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,17 гривны (+0,23 гривен).

Отметим, на межбанке в результате торгов 12 января курс доллара находился на уровне 43,28 – 43,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 13 копеек выше закрытия торговой сессии 9 января.

Курс евро на межбанке составил 50,55-50,57 гривен (на 32 копеек ниже значения предыдущего дня).

Покупка валюты как инвестиция: что нужно учесть

На сегодня Национальный банк располагает наибольшими международными резервами - 57 млрд долларов. Это означает, что говорить о дефиците валюты в Украине (как причины роста курса) не стоит, комментирует РБК-Украина вицепрезидент Ассоциации украинских банков и глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Также, согласно расчетов аналитиков банка, в ближайшие 2-3 месяца покупателям валюты вряд ли получиться сыграть на курсовой разнице, особенно, если инвестиция составляет меньше 1 тысячи долларов, так как пиковые значения стоимости валюты, похоже на то, в первом квартале этого года уже пройдены. Кроме того, для получения прибыли должна возникнуть необходимая разница в курсах (при продаже валюты в будущем).

"Поэтому я бы не советовал скупать валюту "на все деньги" в надежде заработать. Ведь инфляция свойственна не только Украине, но и США и ЕС. "Замораживание" средств в валюте не гарантирует потери их покупательной способности, какой бы устойчивой валюта ни была", - добавил Сергей Мамедов.

Напомним, на 13 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,26 гривен, а евро - 50,53 гривны. Курс валюты США обновил рекорд, с начала января он вырос на 91 копейку.

С 1 января прошлого года международные резервы НБУ выросли с 43,8 до 57,3 млрд долларов, то есть почти на 31%. Это обусловлено значительными поступлениями внешней помощи, которая в валюте поступает на счета НБУ, чтобы потом ее можно было конвертировать в гривну для нужд правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году