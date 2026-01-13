Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 13 января вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 43,58 гривен, а с начала января стоимость доллара на наличном рынке выросла на 1 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

наличный курс доллара превысил 43,5 гривен,

курс евро в обменниках - почти 51 гривна,

скорее всего, пик стоимости валюты уже пройден,

покупка валюты как инвестиция несет риски.

По состоянию на утро 13 января средний курс продажи евро вырос на 22 копейки - до 50,92 гривен. С 1 января этот курс вырос на 82 копейки.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,98 гривны (+0,23 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,17 гривны (+0,23 гривен).

Отметим, на межбанке в результате торгов 12 января курс доллара находился на уровне 43,28 – 43,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 13 копеек выше закрытия торговой сессии 9 января.

Курс евро на межбанке составил 50,55-50,57 гривен (на 32 копеек ниже значения предыдущего дня).

Покупка валюты как инвестиция: что нужно учесть

На сегодня Национальный банк располагает наибольшими международными резервами - 57 млрд долларов. Это означает, что говорить о дефиците валюты в Украине (как причины роста курса) не стоит, комментирует РБК-Украина вицепрезидент Ассоциации украинских банков и глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Также, согласно расчетов аналитиков банка, в ближайшие 2-3 месяца покупателям валюты вряд ли получиться сыграть на курсовой разнице, особенно, если инвестиция составляет меньше 1 тысячи долларов, так как пиковые значения стоимости валюты, похоже на то, в первом квартале этого года уже пройдены. Кроме того, для получения прибыли должна возникнуть необходимая разница в курсах (при продаже валюты в будущем).

"Поэтому я бы не советовал скупать валюту "на все деньги" в надежде заработать. Ведь инфляция свойственна не только Украине, но и США и ЕС. "Замораживание" средств в валюте не гарантирует потери их покупательной способности, какой бы устойчивой валюта ни была", - добавил Сергей Мамедов.