Курс долара трохи виріс

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 23,70 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 23,80 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,60 (23,59 - 9 грудня), продажу - 23,80 (23,79 - 9 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 9 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,50-23,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 10 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. про порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,71 гривень за долар, курс купівлі до 23,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,24 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 грудня довідковий курс на рівні 23,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 грудня (23,67). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, можна очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів).