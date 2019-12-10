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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     10.12.2019 - 17:50
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 26,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2624,053 гривень за 100 євро (+0,5504 грн).

При цьому курс євро на 10 грудня становить 2623,5026 гривень за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 7 копійок до 26,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,15 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

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