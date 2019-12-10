НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 26,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2624,053 гривень за 100 євро (+0,5504 грн).

При цьому курс євро на 10 грудня становить 2623,5026 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 7 копійок до 26,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,15 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).