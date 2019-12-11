Курс долара впав на закритті міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар опустився нижче рівня 23,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 грудня 2019 року знизився на 7 копійок до 23,57 гривень за долар, курс купівлі до 23,54 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1105 - 26,1414 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5400 23,5800 EUR/UAH 26,1105 26,1414 RUB/UAH 0,3703 0,3710

Нагадаємо, 10 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,6050 - 23,6450 грн/долар, євро 26,1519 - 26,1939 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 23,67 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,60 - 10 грудня), продажу - 23,67 (23,80 - 10 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,89 (26,00 - 10 грудня), продажу - 26,28 (26,35 - 10 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 10 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 10 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,60 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2360,3546 гривень за 100 доларів (-8,5657 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 10 грудня - 2368,8511 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.