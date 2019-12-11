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НБУ на 11 грудня трохи підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси     11.12.2019 - 07:45
НБУ на 11 грудня трохи підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав менш ніж на копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

При цьому курс долара на 10 грудня становить 2368,851 гривень за 100 доларів.

НБУ на 11 грудня трохи підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 10 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,71 гривень за долар, курс купівлі до 23,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 грудня довідковий курс на рівні 23,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 грудня (23,67).

У той же час в обмінних пунктах України 10 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 23,80 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,60 (23,59 - 9 грудня), продажу - 23,80 (23,79 - 9 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 9 грудня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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