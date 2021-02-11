ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 16:28
Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,79 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень