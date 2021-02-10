Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 17 копійок до 27,89 гривень за долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 33,82 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8950 грн/долар, євро 33,7951 - 33,8226 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Нагадаємо, 9 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 33,4948 - 33,5190 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,7665 гривень за 1 долар (+0,1239 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,6426 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.