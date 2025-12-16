Доллар и евро немного подешевели в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 16 декабря уменьшился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро упал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 декабря средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с 15 декабря и составляет 42,44 гривны, курс евро уменьшился на 1 копейку – до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,91 гривны (-0,03 гривны), евро – по 49,27 гривны (-0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 15 декабря курс доллара находился на уровне 42,06 – 42,10 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 11-13 копейок ниже закрытия торговой сессии 12 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,49-49,51 гривен, что на 5-6 копеек ниже курса 12 декабря.