Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро немного подешевели в обменниках

Украина, Вторник 16 декабря 2025 12:20
Доллар и евро немного подешевели в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках снизился на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 16 декабря уменьшился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро упал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 декабря средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с 15 декабря и составляет 42,44 гривны, курс евро уменьшился на 1 копейку – до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,91 гривны (-0,03 гривны), евро – по 49,27 гривны (-0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 15 декабря курс доллара находился на уровне 42,06 – 42,10 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 11-13 копейок ниже закрытия торговой сессии 12 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,49-49,51 гривен, что на 5-6 копеек ниже курса 12 декабря.

Динамику курса евро на наличном рынке

С начала декабря официальный курс евро вырос довольно значительно, если 1 числа курс составлял 48,89 гривен, то 16 декабря он достиг рекордного значения – 49,65 гривен. Таким образом, за первую половину декабря официальный курс вырос на 76 копеек.

Курс евро в обменниках также продемонстрировал растущую динамику. В начала месяца средний курс покупки составлял 48,82 гривен, а курс продажи – 49,47 гривен. 16 декабря эти значения выросли к 49,27 гривен и 49,91 гривен соответственно. Стоит отметить, что разница между курсами покупки и продажи в среднем за отчетный период составляла 62 копейки.

