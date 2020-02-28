Курс долара на закритті міжбанку виріс

Курс долара на міжбанку в продажу 28 лютого 2020 року виріс на 18 копійок до 24,68 гривень за долар, курс купівлі до 24,64 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 27,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,0300 - 27,0739 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6400 24,6800 EUR/UAH 27,0300 27,0739 RUB/UAH 0,3665 0,3673

Нагадаємо, 27 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,8912 - 26,9082 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 28 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,36 (24,41 - 27 лютого), продажу - 24,58 (24,63 - 27 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,54 - 27 лютого), продажу - 27,06 (26,89 - 27 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 27 лютого), продажу 3,79 (3,82 - 27 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 28 лютого становить 24,5610 гривень за 1 долар.