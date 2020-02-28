Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 28 февраля 2020 года вырос на 18 копеек до 24,68 гривен за доллар, курс в покупке до 24,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,0300 - 27,0739 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6400 24,6800 EUR/UAH 27,0300 27,0739 RUB/UAH 0,3665 0,3673

Напомним, 27 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,8912 - 26,9082 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,36 (24,41 - 27 февраля), продажи - 24,58 (24,63 - 27 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,54 - 27 февраля), продажи - 27,06 (26,89 - 27 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 27 февраля), продажи 3,79 (3,82 - 27 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 24,5900 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за 1 доллар.