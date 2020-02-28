НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 28 лютого становить 24,5610 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс купівлі 24,56 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 27,08 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, не змінивши його порівняно з 27 лютого (24,58 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 28 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,36 (24,41 - 27 лютого), продажу - 24,58 (24,63 - 27 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,54 - 27 лютого), продажу - 27,06 (26,89 - 27 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 27 лютого), продажу 3,79 (3,82 - 27 лютого) грн за 10 рублів.