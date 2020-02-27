ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара впав на міжбанку

Новини » Фінанси     27.02.2020 - 17:25
Курс долара впав на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову опустився до рівня 24,50

Курс долара на міжбанку в продажу 27 лютого 2020 року знизився на 9 копійок до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 26,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,8912 - 26,9082 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5000

24,5200

EUR/UAH

26,8912

26,9082

RUB/UAH

0,3705

0,3709

Курс долара впав на міжбанку

Нагадаємо, 26 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6100 грн/долар, євро 26,7046 - 26,7294 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,63 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,43 - 26 лютого), продажу - 24,63 (24,66 - 26 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,54 (26,48 - 26 лютого), продажу - 26,89 (26,81 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 26 лютого), продажу 3,82 (3,83 - 26 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 24,5610 гривень за 1 долар (-0,0880 грн). При цьому курс долара на 27 лютого становить 24,6490 гривень за 1 долар.

Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку Курс долара перейшов до зниження
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся