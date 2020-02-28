Курс долара знижується, євро росте

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Євро піднявся вище 27 гривень, долар відносно стабільний

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,06 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,36 (24,41 - 27 лютого), продажу - 24,58 (24,63 - 27 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,54 - 27 лютого), продажу - 27,06 (26,89 - 27 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 27 лютого), продажу 3,79 (3,82 - 27 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,45 - 24,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 28 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс купівлі 24,56 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 27,08 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, не змінивши його порівняно з 27 лютого (24,58 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.