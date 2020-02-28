НБУ на 28 лютого знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 24,5610 гривень за 1 долар (-0,0880 грн). При цьому курс долара на 27 лютого становить 24,6490 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,61 гривень за долар, курс купівлі 24,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 26,92 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 лютого (24,65 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 27 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,63 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,43 - 26 лютого), продажу - 24,63 (24,66 - 26 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,54 (26,48 - 26 лютого), продажу - 26,89 (26,81 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 26 лютого), продажу 3,82 (3,83 - 26 лютого) грн за 10 рублів.