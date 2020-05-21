ru
ua

Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Економіка   

Долар піднявся вище рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 21 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,74 гривень за долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7400 грн/долар, євро 29,3326 - 29,3765 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7000

26,7400

EUR/UAH

29,3326

29,3765

RUB/UAH

0,3773

0,3780

Нагадаємо, 20 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6950 грн/долар, євро 29,2889 - 29,3137 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 26,93 гривень за долар. Курс євро виріс на 29 копійок до 29,44 гривень за євро.

► Метро в Києві можуть не відкрити з 25 травня► НБУ різко підвищив офіційний курс долара

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,64 (26,49 - 20 травня), продажу - 26,93 (26,73 - 20 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,72 - 20 травня), продажу - 29,44 (29,15 - 20 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,21 - 20 травня), продажу 3,72 (3,68 - 20 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 26,7699 гривень за 1 долар (+0,1845 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,5854 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус