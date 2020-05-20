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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     20.05.2020 - 17:06
Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Долар піднявся до рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 20 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 26,69 гривень за долар, курс купівлі до 26,67 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 29,31 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6950 грн/долар, євро 29,2889 - 29,3137 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6700

26,6950

EUR/UAH

29,2889

29,3137

RUB/UAH

0,3732

0,3737

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 19 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5450 - 26,5750 грн/долар, євро 29,0216 - 29,0544 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,46 - 19 травня), продажу - 26,73 (26,70 - 19 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,72 (28,59 - 19 травня), продажу - 29,15 (29,03 - 19 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 19 травня), продажу 3,68 (3,68 - 19 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,58 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 26,5854 гривень за 1 долар (+0,0695 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 26,5159 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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