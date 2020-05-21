НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з початку місяця

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав після тривалого зниження

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,58 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 26,5854 гривень за 1 долар (0,0695 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 26,5159 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

В останній раз НБУ підвищив офіційний курс 5 травня - з 26,9592 до 26,9749 гривень за долар.

Нагадаємо, 20 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс купівлі до 26,55 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,09 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 травня довідковий курс на рівні 26,56 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 травня (26,51 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 20 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,46 - 19 травня), продажу - 26,73 (26,70 - 19 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,72 (28,59 - 19 травня), продажу - 29,15 (29,03 - 19 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 19 травня), продажу 3,68 (3,68 - 19 травня) грн за 10 рублів.

Автор: Олександр Білоус