Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,3326 - 29,3765 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7000 26,7400 EUR/UAH 29,3326 29,3765 RUB/UAH 0,3773 0,3780

Напомним, 20 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6950 грн/доллар, евро 29,2889 - 29,3137 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.