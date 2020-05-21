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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Экономика   

Доллар поднялся выше уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 21 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,3326 - 29,3765 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7000

26,7400

EUR/UAH

29,3326

29,3765

RUB/UAH

0,3773

0,3780

Напомним, 20 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6950 грн/доллар, евро 29,2889 - 29,3137 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус