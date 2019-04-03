Курс долара знизився зріс на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар знизився на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 квітня 2019 року знизився на 14 копійок до 27,08 грн/долар, курс купівлі до 27,04 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 30,41 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,3713 - 30,4135 грн/євро, російський рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0400 27,0800

EUR/UAH 30,3713 30,4135

RUB/UAH 0,4137 0,4148

Нагадаємо, 2 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1800-27,2250 грн/долар, євро 30,4470-30,4947 грн/євро, російський рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 квітня встановлено на такому рівні: 2708,1121 гривень за 100 доларів (+10,6963 гривень).

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.