НБУ підняв офіційний курс вище рівня 27 грн/долар

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара виріс на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 квітня встановлено на такому рівні: 2708,1121 гривень за 100 доларів (+10,6963 гривень).

При цьому курс долара на 3 квітня становить 2697,4158 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 27,11 грн/долар, курс купівлі до 27,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,23 гривень за долар, купівлі на 14 копійок до 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 30,52 гривень за євро.